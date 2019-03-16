重現芬蘭童話舞台 日本「姆米谷樂園」今開幕

2019-03-16 17:50

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕重現芬蘭童話「姆米」（又譯為嚕嚕米）世界的「姆米谷樂園」，16日在日本埼玉縣飯能市宮澤湖畔開幕，擁有7.3公頃的廣大腹地裡，共分有北歐市集和樂園兩大園區，這是繼芬蘭之後全球第2座姆米樂園，也是亞州首座，開幕首日吸引大批姆米迷入場。

「姆米」是由芬蘭女作家朵貝．楊笙（Tove Jansson）於第二次世界大戰後創作的童話小說，有河馬外型的姆米是芬蘭的精靈，住在森林的姆米谷裡，過著無憂無慮的生活，冬天下大雪時所有生物進入冬眠，流浪詩人阿金總是在冬天來臨時前往南方旅行，春天時將他的冒險故事帶回姆米谷。

姆米的故事充滿哲理，其描繪的北歐自然風光也頗具療癒效果，在日本很受歡迎，飯能市以市內宮澤湖的自然資源爭取到「姆米谷樂園」落腳，兩大園區的北歐市集「matsa」率先於去年開幕，重現了姆米之家、燈塔與水中小屋等故事舞台和劇場、遊樂設施的主要園區則於今天開幕。營運公司「姆米物語」社長渡邊基樹致詞時表示，這是日本平成年間最後一個誕生的主題樂園，有別於好萊塢型的主題樂園，希望帶給大家更高的幸福感。姆米谷樂園未來目標一年吸引100萬人入場。

今年正好是日本和芬蘭建交百週年，今天獲邀參加開幕儀式的芬蘭駐日大使佩卡．歐帕納（Pekka Orpana）表示，在芬蘭的食品和設計商品的圍繞下，彷彿置身於祖國一般。原著作者朵貝的姪女蘇菲亞也從芬蘭趕來參加開幕式，希望姆米童話帶給大家正向積極的生命力。

在姆米之家進行的剪綵儀式結束後，大批民眾開始進場，並聚集在Emma劇場前觀賞舞台劇「歡樂的姆米之家 春之始」，春的姆米谷在冬眠中醒來，姆米、阿金和小不點等人到山上踏青撿到一頂奇異的帽子，姆米因為奇異之帽大變身，嚇壞了大家。由於園區節目的策劃和導演者小栗了是人氣男星小栗旬的哥哥，因此也吸引了日媒焦點。

「姆米谷樂園」所在的飯能市，從池袋搭電車到飯能站，再轉搭直達園區的巴士約需1小時，雖然略為偏遠，但擁有豐富的自然風光，飯能市長大久保勝很有信心地說，「姆米谷樂園」將讓飯能成為日本的新聖地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/