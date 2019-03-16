中國貝加爾湖畔蓋廠抽水 俄官方喊停調查

2019-03-16 16:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美中兩國就貿易問題斡旋之際，俄羅斯也抓準中方「需要盟友」的契機，解決兩國的貿易糾紛。15日，俄國伊爾庫茨克州州長列夫琴科下令，暫停貝加爾湖畔的中國瓶裝水工廠計畫，此舉凸顯俄方對中國威脅已益發警覺。

美國之音（VOA）16日報導，中國多年前投資逾2000萬美元，在貝加爾湖畔興建瓶裝水廠，從400公尺深的湖底中抽水，絕多數成品供應中國市場，預計在2021年投產，聲稱可創造150個工作機會，並改善當地部分基礎設施。

然而，該計畫1月開工後，立刻引發龐大抗議聲浪，連較少關注政治和社會問題的俄國演藝人士也加入反對行列，甚至前往莫斯科「紅場」等地示威。俄國官媒更罕見報導抗議行動，並邀請知名人士在節目中討論中方投資建廠的危害。

列夫琴科15日在回覆一項92萬人簽署的請願函中指出，該計畫原先受到中央和地方政府支持，也通過生態環保等部門的鑑定，但「這不代表（中國）投資人可在工廠興建過程中違反相關法律」。

總理梅德韋傑夫12日即指出，已下令調查該計畫是否符合最高級別的環保標準。而隸屬執政黨「團結俄羅斯黨」的下議院「國家杜馬」生態環保委員會主席布爾瑪托夫也指出，過去的生態環保鑑定「有誤」，已要求檢察院展開相關調查。其他與中國無關的瓶裝水廠，則仍正常運轉。

報導指出，中方指稱「貝加爾湖在古代曾是中國領土」，使俄國社會對中方在該湖附近的活動非常敏感，包括購買土地興建飯店和餐廳，以招待中國遊客等。此前，中國學界曾提議，引貝加爾湖水至中國甘肅地區，「解中國西北一帶的渴」，也令俄方議論紛紛。

美國「新唐人電視台」報導，為了解決積累多年的「中國問題」，俄國近來接連推出各項貿易措施加以反制。例如，俄國頗具影響力政黨「公正俄羅斯」3月向國會下院提交法案，要求即刻起至2035年底，禁止對中國出口未加工過的木材，防止中企在俄國濫墾濫伐、走私木材。

多年來，中製商品以低價向俄國傾銷，以及中國商人扭曲當地市場的行為，已引發俄國社會不滿。俄國官方3月亦在各地大舉沒收、銷毀中國製造的兒童玩具，告誡市民「中國玩具含超標有毒物質，恐危害兒童安全。」

「自由亞洲電台」在評論中指出，俄國當局對中方的一系列行動，規模相當於「小型貿易戰」。不過，北京方面對此沒有任何反應，中國官媒也全體噤聲，因為北京正全力應對美中貿易戰，北京亟需俄國等暫時性「盟友」支援，回應美國施壓。

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