阿拉伯人需要「清真器官」新疆人器官傳被中國大肆販賣

2019-03-16 16:19

〔編譯成良／綜合報導〕新疆「再教育營」引爆國際社會譴責之際，曾在美國國會作證中國活摘死囚器官暴行的新疆流亡醫生安華（Enver Tohti Bughda）披露，阿拉伯人近年大舉採購新疆穆斯林的「清真器官」，而中國沿海城市關押新疆人的監獄附近都設有器官移植中心。

在新疆「再教育營」被揭露後，中國仍否認西藏有集中營。不過印度媒體上月12日揭露，中國在西藏，至少正在興建3座所謂「再教育營」。當時加拿大前亞太司司長大衛喬高（David Kilgour）就憂心，中國強摘器官，可能擴大維族與藏人的受害者。

前烏魯木齊鐵路局中心醫院腫瘤外科醫師安華，日前接受《自由亞洲電台》採訪時披露，根據他最新掌握的線索，新疆人器官比較大的買主是阿拉伯人，尤以沙烏地阿拉伯人為主。

安華透露，阿拉伯人在自己國家內登記並付款，由沙國駐北京大使館具體操作，轉移款項，移植手術則在烏魯木齊進行。

安華說，阿拉伯人對移植器官有特殊要求，就是要所謂的「清真器官」，而這些只有在穆斯林身上可以找得到，這是比較新的線索，他們正在更深入地跟蹤和調查。

安華還披露，根據衛星數據和相關消息，部分在押的新疆人被中國轉移到中國沿海省份。其中，轉移到河南和浙江等地監獄的新疆人，都被當作所謂「恐怖分子」對待，由北京中央直接管理，當地監獄警察無權過問。

他發現一個恐怖的現象是，在關押這些新疆人的場所附近，都有一個器官移植中心。

安華是海外唯一一位已知曾在中國受命強制摘取死囚犯器官的親歷者，前年曾訪問台灣，應邀在台權會高雄辦公室演講。他曾經在1995年被上級帶到烏魯木齊郊外的刑場，對一名死囚摘取肝臟和腎臟。

早在1990年，在安華輪值看門診的6個月當中，就有維吾爾家長帶著失蹤後回家的孩子來檢查，他們請求安華查驗孩子在失蹤期間，是否曾被非法摘取器官，並告訴安華，不少維吾爾失蹤孩童或人間蒸發、或身上的器官被摘除，當事家長們為此特來請醫生驗明情況。

以後看診時，安華吃驚地發現有3個維吾爾孩子，身上留有手術縫線的痕跡，其後證實被盜取了腎臟。孩子們的家長在孩子失蹤後曾向警察局報案，但沒有得到重視。

安華此前曾曝光新疆一些機場設有「人體器官運輸通道」，並質疑，「你得需要多大的（器官）交通量，才會讓一個機場，專門給你設一個特殊通道、快速通道。」

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