擇偶要選窮帥哥還是富禿子？ 日調查：8成女性這樣選...

2019-03-16 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕國內外不少男性都有雄性禿，有些人更是20多歲就開始掉髮。日本一項調查最近就探討到500名單身女性對禿頭的看法，雖有高達9成的受訪者討厭禿頭男人，但有8成的女性在結婚時，會選擇富禿子而非窮帥哥。

綜合媒體報導，日本公司「フサメン」最近針對500名單身女性進行調查，詢問她們對於男性禿頭的看法。結果發現，有9成的女性表示不喜歡禿頭的男生，不過約有6成女性表明不介意結婚對方有脫髮問題，顯示男性外表並非女性擇偶時的唯一要求。然而女生要與禿頭結婚，會希望對方具有經濟能力、溫柔個性等其他條件。

這份調查也詢問，擇偶對象如果是富禿子與窮帥哥，女生會怎麼選。結果有高達8成的女性會選擇富禿子而非窮帥哥，因為對許多女性而言，選擇婚姻對象時，經濟比外表更重要。雖然許多男人常很介意自己禿頭，但當女性擇偶時，這可能只是一個小問題。

調查也發現，約4成女性希望禿頭的伴侶將頭髮剃光、約4成的人希望伴侶接受相關治療，僅有12%的人不會要求對方做出任何改變。

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