中國施壓瓜國與我斷交被拒！ 美參議員：將再提台北法

2019-03-16 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）昨日參加華府智庫2049項目研究所與全球台灣研究中心舉辦的研討會，會中賈德納表示，他將在本屆國會再次提出《台北法》，阻止中國奪取我國的邦交國。

賈德納表示，日前他與瓜地馬拉駐美大使見面，中國正在施壓瓜地馬拉與台斷交，但瓜地馬拉不斷抗拒這個壓力，賈德納表示，美國應該給予那些做出正確事情的盟友報償，他將在116屆國會重新提《台北法》，阻止中國想要削弱台灣的意圖。

《台北法》是《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）的簡稱，賈德納說，《亞洲再保證倡議法》（ARIA）是《台北法》的完整策略平台，而《台北法》是要求美國政府支持台灣維持外交友邦，並停止援助削弱台灣的國家。

《美國之音》報導，美國國務院東亞事務局台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）則表示，世界衛生組織（WHO）因為中國施壓，不邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）讓人「深感不安」，中國此一作法企圖將台灣推離國際組織，妨礙國際社會從台灣的專業中獲益，也與中國想要贏得台灣民心的目標背離。

報導指出，何樂進稱讚台灣是民主燈塔，為美國和全世界帶來啟發，美國對台承諾會更堅定，是台灣真正的朋友。

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