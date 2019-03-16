曾想用原子彈夷平北京！中蘇邊境衝突滿50年舊恨難消

2019-03-16 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄國遠東地區阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-na-Amure）3月2日起舉辦中蘇邊境衝突「珍寶島戰役」50週年紀念活動，中國民運人士王丹曾指出，當時前蘇聯想用原子彈夷平北京卻被美國阻擋；俄國專家認為，俄方至今仍視中國為一大威脅。

根據《美國之音》俄羅斯專電報導，俄國哥薩克軍隊上校索洛維耶夫指控，中國用投資名義，正在蹂躪俄方的森林資源，且在「珍寶島戰役」中，解放軍摧殘死亡蘇軍的屍體，將屍體的耳、鼻全割走，殘忍程度遠超過車臣叛軍，俄國當局應該要注意可能再次與中國發生邊境衝突。

軍隊首領薩夫丘克也提到，俄羅斯過去在沙皇時期，不斷拓展國家版圖，不料當今的俄羅斯政府卻對中國百依百順，甚至將「珍寶島戰役」主戰場劃分給中國作為領土，這樣的作法令人不能接受，也因此過去他們曾到中國駐莫斯科大使館抗議。

俄羅斯評論專家尼科里斯基表示，雖然官方現在有意淡化與中國的衝突，但對方仍舊是相當大的威脅，即使「珍寶島戰役」沒有擴大成為更嚴重的戰爭，但後來俄方普遍對中國領導人印象相當惡劣，那時的想法一直延續到現在。

中國八九民主運動領袖之一的王丹，曾在《阿波羅新聞網》專欄撰文指出，1969年3月中國與前蘇聯在黑龍江發生的「珍寶島戰役」，前蘇聯當時提出要用原子彈殲滅北京，是美國為維持世界列強均勢，「強烈表態反對前蘇聯使用核武器進攻中國」。

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