男子裸身跳冰湖和愛犬合作救2狗 網友大讚真英雄

2019-03-15 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州歐文頓一名男子，日前為了拯救2隻被困在冰湖中的狗狗，不惜冒著酷寒赤裸上身，和自家愛狗一同跳進湖裡救狗，其妻在岸上將過程錄製下來，10日貼上臉書，讓網友紛紛大讚男子和狗都是真英雄。

綜合外媒報導，現年45歲的尤里耶夫（Timofey Yuriev）當時和妻子及自家愛狗「基拉」在湖邊閒晃，卻發現有2隻狗跑到結冰湖面上，冰突然破裂，狗狗們立刻掉進湖底，眼見牠們漸漸無力掙扎，尤里耶夫決定脫下上衣，和愛狗一同躍下冰湖，將2隻受困狗狗救出來。影片中，尤里耶夫負責引路，而自家的白毛黃金獵犬基拉（Kira）則協助將受困狗狗推往岸邊。

報導指出，尤里耶夫從小在俄羅斯長大，不畏寒冷，7歲時就開始在冰湖中游泳，他也曾學習過不攜帶供氣設備的自由潛水，因此這對他來說只是舉手之勞，「這太棒了。我很幸運有這個機會可以幫助這些狗。」此外，2隻受困狗狗的主人也十分感謝尤里耶夫的協助。

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