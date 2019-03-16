全球第一台時光機？ 科學家聲稱用量子電腦辦到了

2019-03-16 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕有科學家聲稱，一台可以將微小粒子回溯到過去的「時光機」，已經在俄羅斯被初步創造出來了，它雖然沒辦法像動畫或影集的內容一樣，載人們時空旅行，但它可以將小於原子大小的物體，朝時間之箭（arrow of time）的相反方向移動。

綜合外媒報導，時間之箭是把時間視為一條單行道，像是把石頭丟到水底後沒辦法回到手中，像是人類沒辦法返老還童，至於這台「時光機」是在量子力學領域中發現，量子力學和傳統物理不同，可以透過強大的運算能力，改變世界對時間的認知。

報導指出，若將構成原子的負電荷粒子「電子」比喻為撞球，根據傳統物理定律，球被撞開時會四散，但科學家透過IBM的量子電腦技術，能讓它們回到原先未被撞開的三角形狀態，看起來就像時間倒轉。

莫斯科物理與技術研究所（MIPT）的科學家表示，這項實驗成功挑戰熱力學定律的第二定律，即為熱力傳播過程不可逆的特性。實驗負責人李梭維克（Gordey Lesovik）表示：「我們用人工方式，創造了一個和時間之箭相反的演變狀態，從外來者看來，就像時間被倒轉一樣。」

李梭維克指出，如果使用2個量子位元（Qubit）進行實驗，讓「時間扭轉」的成功率高達85％，接下來他們會朝提升機率繼續努力，或許有一天真正的時光機就會問世。

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