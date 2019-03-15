日男為讓妻子開心 開法拉利賣烤番薯

2019-03-15 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕法拉利是許多人心中的夢幻超跑，日本卻有1名男子開法拉利賣烤番薯，消息曝光也在網路引起熱議，有人說是「劃時代的瘋狂舉動」。

綜合外媒報導，該男子名為原田輝和，是1家修車廠的老闆，但每週會開著法拉利出來賣番薯1次，每次約賣100多個，而他做此事的緣由竟是為了讓妻子開心。

由照片中可見，賣烤番薯的小攤車本身的顏色和布簾，都是漆成法拉利的顏色，還配上與法拉利相似的輪圈，收起後還可以拖著跑，非常有一體感。

據了解原田的太太很喜歡吃烤番薯，而他本人則是很喜歡法拉利，他於是靈光一閃，決定把這兩件事情結合，因此「超跑烤番薯（すーぱーかーやきいも）」就誕生了，為此他先前還特地去學如何烤番薯。

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