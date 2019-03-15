沒駕照也能騎當哈雷騎士！哈雷擬推無踏板電動腳踏車

2019-03-15 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國摩托車製造商哈雷戴維森（Harley-Davidson）一直以重型機車聞名全球，不過最近哈雷卻有意打入共享經濟市場，而且推出的還是無踏板電動腳踏車，成為討論話題。

綜合媒體報導，外國共享電動滑板車業者廠商Bird和Lime近年來在各大城市推出共享交通工具，讓大家隨時隨地都能租借，不過其滑板車卻面臨品質與安全方面的問題。哈雷因此積極開發共享無踏板電動腳踏車，希望加入共享經濟的行列。哈雷更在IG貼出一張無踏板電動腳踏車的照片，表示希望透過輕量級電動車吸引更多人，而且他們對希望讓沒摩托車駕照的人也能騎乘。

許多網友到哈雷的無踏板電動腳踏車後都熱烈討論，「我想要一台！」、「太讚了。」、「我一定會買。」、「希望別太貴。」不過美國經濟學家薩丹拉徹（Arun Sundararajan）卻認為，共享經濟的賣點是近用性與便利，但哈雷的優勢是車輛設計與完整包裝，他呼籲哈雷不要直接與Bird、Lime競爭，應該直接向消費者銷售更高品質的電動自行車。

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