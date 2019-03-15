哈士奇失蹤3天 主人看監視器發現跨物種「超溫馨」畫面！

2019-03-15 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕太可愛了！加拿大一隻哈士奇在去年耶誕節失蹤了幾天才回家，結果主人在日前調閱監視器，發現哈士奇在失蹤的幾天，不僅自己跑去森林玩耍，還和一頭雄鹿變成好朋友！主人將相關照片PO上臉書後，也引來大量網友回響。

根據外媒報導，加拿大曼尼托巴省（Manitoba）南部的一名女主人瑞秋（Rachel Howatt）所養的哈士奇犬，在耶誕節前夕從農場中失蹤，讓她和丈夫十分擔心，好在3天後哈士奇自己跑回來了，讓他們放下心中大石；不過哈士奇在回家後，每隔幾天還是會消失一小段時間，於是瑞秋決定調查哈士奇到底都跑到哪裡去了。

正好，瑞秋有名鄰居獵人，在附近山谷中裝設了大量的監視器以觀察居住在森林中的動物，於是瑞秋向該獵人調閱了監視器畫面，結果驚訝地看到，哈士奇在消失的3天中和一隻雄鹿成為了朋友，這幾天他們一起睡覺、吃飯，也一起玩耍。

瑞秋將相關照片和故事PO上了臉書，驚嘆表示「哇，我很驚訝，我仍不敢相信！牠們一起睡覺、吃東西、一起玩耍，牠們成為了朋友...哇，真是一隻令人難以置信的小狗」。而瑞秋將此事PO上臉書後，也立刻引起網友迴響，不到2週時間就有7600多則留言、近3萬次分享。

對此，網友也紛紛留言表示「太驚豔了！」「動物真神奇，替你的經驗感到驚喜」、「純純的愛」、「好美麗的故事」、「狗狗太神奇了」、「這個世界，有時候就是會讓你打從心裡露出微笑」。

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