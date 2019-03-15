「死人比活人安全」 菲律賓窮人選擇住墳場

2019-03-15 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉是繁華大都市，但貧富差距懸殊，有很多窮人選擇墳場作為家園，因為墳場比貧民窟安全太多了，其中以馬尼拉北墳場（Manila North Cemetery）最知名，估計有至少1萬名窮人居住於此。

據英國《太陽報》報導，馬尼拉北墳場在1904年啟用，占地133英畝，有許多名人安息於此，包括該國總統、電影明星、政治人物等，該墳場在1950年開始變成貧民們的聚落，居民們生活起居都在這，每天睡覺的床是由墓碑做成、穿的衣服來自死者、老人家白天會坐在棺木上下棋、孩子們拿骨骸當成玩具，有人甚至會從附近偷電以觀看電視。

這些人因為找不太到工作，所以會在墳場向死者家屬兜售鮮花、製作墓碑與棺材來賺取金錢，有些人甚至會與死者家屬簽5年1期的合約，當起墳場管理員，幫助家屬維護棺木，如果合約沒續約或是家屬無力負擔，死者的棺木會被移至旁邊與其他棺木堆疊，讓簽署新合約的棺木取代之。

這些住在墳場的居民們受訪時表示，他們也想要在馬尼拉擁有自己的家，但無法負擔高昂的房價，只好住在墳場裡與屍骨比鄰而居，比起犯罪率高的貧民窟，墳場還比較安全。

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