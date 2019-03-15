有睡飽嗎？睡眠不足導致全世界每年損失超過30兆

今（15）日是國際睡眠日（World Sleep Day）。（法新社）

2019-03-15 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日是國際睡眠日（World Sleep Day），當初創辦該節日的用意，在於讓大眾更注重睡眠。不過，由於現代人工作壓力大，容易因此失眠而睡眠不足，全世界也在承擔民眾睡眠不足造成的經濟損失。

根據《NEWS 18》報導，世界睡眠日主要是世界睡眠醫學學會（WASM）2008年發起的年度活動，時間是每年春分前的星期五，希望藉此喚起公眾對睡眠的關注，並強調睡眠與健康的關係。今年的主題為「健康睡眠，健康增壽」（Healthy Sleep, Healthy Aging）。

然而，全球面臨缺乏睡眠的問題，越來越多員工把工作帶回家做，或者因工作壓力過大，導致無法好好休息，進而影響工作效率、造成經濟損失。美國智庫蘭德公司（RAND）和澳洲《睡眠雜誌》的研究，後者將非財務成本也納入損失，結果顯示，在經濟合作暨發展組織（OECD）的會員國中，美國因睡眠問題蒙受的經濟損失最高，每年高達4110億美元（約新台幣12兆6883億元），其次是日本，每年損失1380億元（約新台幣4兆2603億元）。

由於美、日、德、英、加、澳6國因睡眠問題每年損失7260億美元（約新台幣22兆4130億元），因此專家推估，每年全球總損失因超過1兆美金（約新台幣31兆元）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/