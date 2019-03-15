馬德里警封鎖北韓使館 發現內有大量槍械武器

2019-03-15 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐西班牙大使館在2月22日遭數十名不明人士闖入，控制使館人員後奪取多台電腦後駕車逃逸，馬德里警方事後封鎖北韓大使館調查，隨後向媒體透露，該使館內被發現大量武器，以步槍和獵槍等長槍為主。

根據西班牙國內發行量第2大的《世界報》報導，北韓駐西班牙大使館在2月22日受襲擊後，西班牙國家警察巡邏隊切斷所有連外道路，守衛著整個地區，調查部門在使館內蒐證，卻奇怪地發現大量武器，多以長槍為主，還有一些短型槍枝，但警方並沒有說明是在什麼情況下找到這些武器。

警方鑑識專家指出，此次襲擊看起來計畫縝密，以至於不能排除襲擊份子在大使館有內應，很可能是內神通外鬼。此案另外界聯想到過去北韓駐外使館發生的意外，諸如2018年1月發生的前駐羅馬大使失蹤至今下落不明；在2016年，北韓駐倫敦使館也有不明事件。

西班牙國家情報中心（CNI）參予調查，指揮偵辦的高院與中央法院有匿名消息表明，這起事件可能是美國中央情報局（CIA）的祕密行動，攻擊者從大樓裡搬走了數台電腦和文件。北韓大使雲索嗽（音譯，Yun Sok So）告訴警方，襲擊者來自南韓，他們說著韓語，將使館人員綁手綁腳還用塑膠袋蓋住頭部並毆打他們；事件還有待追查。

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