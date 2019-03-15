疑紐國槍手仇恨宣言曝光 內容竟提到台灣...

2019-03-15 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城兩座清真寺今日發生嚴重槍擊案，已知至少49死。其中一名嫌犯為澳洲28歲白人塔蘭特（Brenton Tarran），他的社群媒體被挖出發表過多達73頁的仇恨宣言，當中還以東亞四國為例，闡述自身論點。

塔蘭特的社群帳號曾PO出題為《大清洗--邁向新社會》的仇恨宣言，以自問自達方式闡述理念。在「多樣化即是軟弱」的章節中，作者以台灣、中國、日本和南韓為例，指多樣化給予西方國家的力量，為何無法實現在上述四個國家中，「為何他們如此強大？儘管缺乏多樣性，中國正朝本世紀最具支配力的國家前進，為什麼他們在缺乏多樣化的情況下仍能做得比我們好？」

塔蘭特認為，多樣性不是一股力量，團結、目標、信任、傳統和民族主義才是力量的泉源，其它理念都只是口號。

塔蘭特今日持殺傷性武器前往迪恩斯大道的努爾清真寺（Al Noor），對著寺內民眾進行無差別襲擊，還將犯案過程以第一人稱視角直播，行徑十分兇殘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/