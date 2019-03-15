百度宣布高管退休計劃 總裁張亞勤10月退休

2019-03-15 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭百度今日宣布新的人才梯隊建設計劃，未來將加速幹部年輕化的進程，選拔更多的80、90後年輕人進入管理層。同時，百度正式推出高管退休計劃，而作為首位申請加入退休計劃的高管，百度總裁張亞勤將於今年10月退休。

《新浪》報導，百度公司董事長兼首席執行官李彥宏今日在發給員工的內部郵件宣布上述消息，李彥宏由衷感謝張亞勤在過去5年對百度做出的重要貢獻，祝福他未來生活美好，「亞勤永遠都是百度大家庭的一員！」

張亞勤則在微信朋友圈發文表示，非常珍惜並感謝李彥宏和百度提供給他的機會，「百度正迎來歷史上最好的發展時刻，AI（人工智能）業務進入了發展黃金期，很高興能安心退休。同時我也期待6個月之後開啟Life3.0，把更多的精力投入教學、科研、中美澳學術交流、聯合國慈善項目，當然最重要的是與家人更多的陪伴」。

今年53歲的張亞勤早年是中國知名的「神童」，1978年，年僅12歲的他考入中國科技大學少年班，成為當屆中國年紀最小的大學生。張亞勤於2014年9月出任百度總裁前，曾擔任過微軟亞洲研究院院長兼首席科學家、微軟全球副總裁、微軟中國董事長。

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