早看透了！ 「過來人」俄媒酸中國兩會：不就前蘇聯那一套

2019-03-15 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國「兩會」15日正式閉幕，有俄國媒體昨日以「過來人」的口吻對兩會的架構、存在意義和所作決定作出評論，稱中國的兩會實際上就是前蘇聯的那一套，是陰謀詭計和勾心鬥角塵埃落定之後的活動，只有「統治國家的共產黨和人民統一」的象徵意義。

《自由亞洲電台》報導，俄國《生意人報》14日發表分析文章指出，中國的兩會制度是按照前蘇聯的那一套建立的，一年一度的中國兩會只是「背後的陰謀詭計和勾心鬥角塵埃落定之後的活動」，無權作出什麼實質的決定，只是象徵著統治著國家的共產黨和人民之間的統一。

《生意人報》指出，這個表面上看起來像西方的參眾兩院議會的兩會，存在的目的就是在根本沒有議員的情況下，製造出制定法律的合法性，而自中國共產黨1949年掌權以來，從未發生過兩會推翻某個中共政權所制定的法案的事情。

然而，外界仍對兩會十分關注，《生意人報》則認為，這是因為外界可以從兩會當中所透露的內容來一窺中國未來一年的關鍵計畫、可能影響中國經濟發展方向的新改革措施。

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