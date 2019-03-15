踐踏一國兩制！港商在港民事糾紛 遭中國法院重判無期徒刑

2019-03-15 17:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港民主黨立法會議員涂謹申14日表示，早前接獲一名港商求助，指因與招商銀行香港分行有商業糾紛，2009 年遭中國法院以「合同詐騙罪」刑事起訴，一審重判終身監禁，經上訴減刑後被判 18 年監禁，目前仍身陷囹圄。

港商在香港的民事糾紛，竟由中國法院出手重判，身為律師的涂謹申形容，本案是他在過去20年見過最極端、最嚴重違反一國兩制的事例。

涂謹申認為，本案顯示，在香港發生的民事案件，最終竟然可以被中國司法制度處理並判刑，他擔心若香港通過近日提出的《逃犯條例》修訂，港人將更容易被引渡至中國受審。

這名郭姓港商在1996年以公司名義，與招商銀行香港分行，於香港簽訂抵押貸款協議，但其後未能履行還款協議，招商銀行提出訴訟。該港商於2007年在深圳被捕，2009年被長春市中級人民法院以「合同詐騙罪」刑事起訴，一審被判無期徒刑，其後獲減刑至有期徒刑18年，至今已服刑10年。

中國法院的判決書提到，香港商業罪案調查科曾向「內地」警方提供相關資料，涂謹申說，商業罪案調查科一直沒就案件對該港商進行刑事調查，也無拘捕他。

涂謹申認為本案應屬商業糾紛，按香港法律是民事案件，而且涉事公司是香港公司，貸款是中國銀行的香港分行，雙方也選擇在香港簽訂協議，應以香港法律為依歸，此案由中國法院審理並不恰當。

他認為此事嚴重影響一國兩制，並衝擊國際投資者對香港法律制度的信心，他將致函特首林鄭月娥、中聯辦，以及中國「中央全面依法治國委員會」，要求正視此事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/