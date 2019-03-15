反修訂《逃犯條例》 香港眾志成員突襲香港政總部

2019-03-15 14:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港保安局建議修訂《逃犯條例》，條例一旦獲通過，觸犯中國法律的香港人士恐被移交中國地受審。「香港眾志」成員 、嶺南大學學生15日上午11點左右突襲香港政府總部，其中5名女示威者成功闖入政總東翼大堂內靜坐，情況一度混亂，隨後大批警員在場戒備。抗議人士要求立即撤回被形容是「送中修例」的《逃犯條例》修訂。

政總大堂遭闖入後，保安人員隨即關上玻璃門，所有人不准入內，約1小時後，警方派出20多名俗稱「藍帽子」的警察機動部隊到場戒備，在中午左右已最少將9人抬上警車押走。目前雙方仍在對峙中。香港行政署表示，警方將拘捕涉事者。

「香港眾志」在臉書專頁進行直播，並貼文指「事關重大，迫於無奈，香港眾志及幾位青年行動者，發起堵塞政府總部大堂行動。」香港眾志要求港府實事求是，承諾逃犯移交安排「只限港台兩地」，並盡快處理港人遇害案件、撤回將香港人引渡至中國受審的條文。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/