衣航墜毀前震盪數百呎嚇壞機長...航管對話驚悚曝光

2019-03-15 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）的一架波音737 MAX 8客機10日起飛不久後即墜毀，震驚全球。據查看過當時空中對話的知情人士透露，班機從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛3分鐘後，竟開始上下震盪好幾百英尺，使得機長害怕地要求返航，但該班機仍不幸失事。

《紐約時報》報導，一位匿名知情人士透露，這班原定從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比的衣航302班機，起飛還不到1分鐘，機長就回報「飛行控制」問題，此時他聲音仍平靜，雷達則顯示班機高度遠低於爬升期間的離地最小安全高度；起飛不到2分鐘後，班機已爬到安全高度，機長並說要保持在1萬4000英尺。

然而，航管人員隨即發現該班機出現上下數百英尺的震盪，移動也異常快速，航管人員「開始高聲質疑飛機在幹嘛」，並下令另2架班機暫時不要靠近機場，為該班機清出降落空間，當時，航管人員已心裡有數，覺得不妙。

匿名知情人士說，在起飛僅3分鐘後，該班機已加速到遠超過安全限制的速度，機長語帶驚恐地打斷忙著指揮其他飛機的塔台，喊著「間隔間隔（break break，航管術語），請求折返」、「請求引導著陸」，在塔台清出空間讓其返航後，班機卻持續爬升並右轉，在起飛的5分鐘後，直接從雷達螢幕上消失。

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