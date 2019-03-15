資訊流感？繼Google、臉書後 蘋果「iCloud」也當機

2019-03-15 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕近日全球網路爆發一陣「流感」，先是前日Google發生大故障，多項服務無法使用。接著是臉書、IG昨日長時間當機。如今則傳出科技大廠蘋果雲端服務「iCloud」也出現數小時故障。

綜合外媒報導，iCloud在美東時間週四上午11點至下午3點半左右出現異常，用戶無法取得權限進入iCloud網頁，幾項服務包括「尋找我的iPhone」、「尋找我的朋友」、備份、郵件、硬碟等都無法使用。這並非iCloud伺服器首度出現問題，去年10月與今年1月也都有類似情形發生。蘋果對此僅表示「部分用戶受到影響」，沒有提供細節。

Google電子郵件服務「Gmail」以及雲端硬碟服務「Google Drive」前日出現異常，影響範圍遍及全球。臉書（Facebook）與Instagram則在昨日午夜發生全球大當機，雖然可以正常開啟這2者，但最嚴重的異常現象是用戶無法發送或接收消息，也無法發布新內容。

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