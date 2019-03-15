臉書全球大當機 沉默24小時後首度說明原因...

2019-03-15 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕全球社群龍頭臉書（Facebook）昨天遭遇大當機，在沉默了近24小時後，首度在台灣時間今天凌晨0時30分出面解釋並致歉，表示由於「伺服器組態改變」造成全球大當機，很抱歉造成用戶不便。

臉書今天發出聲明指出，昨天由於伺服器組態改變，許多人使用他們的應用和服務遇到了困難，現在團隊已經解決了這些問題，系統正在恢復，對於造成客戶不便深表歉意，並感謝客戶的耐心等候。

綜合媒體報導，臉書發言人表示，臉書的社群媒體服務已經恢復，這次大規模當機是由於伺服器組態改變導致的連鎖反應所致，並非是網路盛傳的網路駭客攻擊，希望將來有機會能分享事件的細節。

追蹤網路連線狀態的DownDetector網站顯示，臉書全球當機至少超過12小時，北美和歐洲地區最為嚴重。這次為臉書史上最大規模當機，造成臉書、Instagram和即時通訊軟體等共27億人受影響。

另外，臉書也在昨天宣布高層異動，被視為臉書創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）心腹之一的首席產品長考克斯（Chris cox）將離開臉書，去年獲任命為WhatsApp負責人的丹尼爾斯（Chris Daniels）也宣布將離職。

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