啟動協商2年 英國3月29日脫歐確定跳票

2019-03-15 04:12

〔中央社〕英國國會下議院今天下午以412票贊成、202票反對，多達210票差距，通過延長里斯本條約第50條期限，3月29日的脫歐期限確定跳票。

英國首相梅伊（Theresa May）政府在2017年3月29日知會歐洲聯盟（EU），啟動里斯本條約第50條，正式展開脫歐協商程序。

第50條是里斯本條約的一部分，2009年由所有歐盟成員國簽署成為法律，提供成員國脫離歐盟的正式機制。條文重點是成員國一旦啟動第50條，如果沒達成一致協議同意延長協商時間，則將在通知後2年內，也就是2019年3月29日退出歐盟。

經過漫長的協商，梅伊去年11月終於和歐盟達成脫歐協議，豈知這卻是在國會一連串碰壁的開端。

梅伊一直堅稱英國將在2019年3月29日離開歐盟；然而，經歷一連串國會表決、否決、重回歐盟協商的循環，梅伊終於認清現實，要在3月29日之前達成協議、完成脫歐，是一項不可能的任務。

梅伊的脫歐協議12日晚間在國會以391票反對、242票贊成，第二度遭到否決。若沒有任何作為，3月29日等待英國的就是會讓經濟、社會陷入混亂的硬脫歐。因此國會昨天再度表決，否決英國在任何情況下無協議脫歐，今天則是表決確定延長脫歐期限。

延後的期限可長可短，端看未來發展。若要短期延後脫歐，國會在3月20日之前必須表決通過梅伊的脫歐協議。梅伊先前表示，若是協議表決通過，將向歐盟申請把脫歐期限延後3個月，至6月30日。

如果梅伊的脫歐協議第3次慘遭滑鐵盧，就不得不思考把脫歐日期延到更久之後。不過，無論是短期或長期延後脫歐期限，都必須獲得歐盟27個成員國同意。

國會今天同時也以334票對85票，否決舉行第2次脫歐公投的修正動議，並以2票差距，否決另一項跨黨派議員提出、要由國會掌控未來脫歐進度的修正動議。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）受訪表示，第2次脫歐公投的想法已經被「斷然否決」，議員們顯然不想在無協議脫歐、梅伊的脫歐協議之外，再增加另外一個複雜的選項。

歐盟也密切掌控英國國會投票進展。歐盟執委會表示，已經得知今晚的投票結果，但是延長里斯本條約第50條，需要歐盟27個成員國「一致同意」。（編輯：嚴思祺）

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