3月29日不脫歐了 英國會表決延後期限

2019-03-15 02:52

〔中央社〕英國國會今天下午以412票贊成、202票反對，通過延長里斯本條約第50條，確定3月29日將不會脫歐。

首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議12日晚間在國會以391票反對、242票贊成，第二度遭到否決。國會昨天再度表決，否決英國在任何情況下無協議脫歐。國會今天下午的表決內容是針對政府提出的修正動議，決定是否要延長脫歐期限。

延後的期限可長可短，端看未來發展。若要短期延後脫歐，國會在3月20日之前必須表決通過梅伊的脫歐協議。但若梅伊的脫歐協議第3次慘遭滑鐵盧，就不得不思考把脫歐日期延到更久之後。

不過，無論是短期或長期延後脫歐期限，都必須先獲得歐盟27個成員國同意。

今天的表決還有另一項具有爭議的修正動議，是由上個月宣布退黨的前保守黨議員沃拉斯頓（Sarah Wollaston）提出。內容為是否應該延後脫歐，舉行第2次脫歐公投，以85票贊成、334票反對遭到否決。

工黨議員包威爾（Lucy Powell）提出的修正動議，認為里斯本條約第50條延長期限不應該晚於6月20日，也就是在那之前必須完成脫歐，以311票贊成、314票反對，僅3票之差遭到否決。（編輯：嚴思祺）

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