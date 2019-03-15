英國會否決再次舉行脫歐公投

〔中央社〕英國國會下議院今天以85票贊成、334票反對，一面倒否決再次舉行脫歐公投修正案。
英國通過脫歐公投3年後，只有85名下議院議員贊成再次舉行脫歐公投，334名議員反對，主要反對黨工黨多數議員棄權，親歐派再次推動公投的希望破滅。
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