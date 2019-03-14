擔心無協議脫歐！3/29英國飛歐盟機票下殺到400台幣

2019-03-14 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會當地時間昨日以4票差距否決採取「無協議脫歐」，今日將再度投票，決定是否要延長脫歐期限，在這關鍵的時刻，英國人心惶惶。有英媒調查發現，預定脫歐期限當日，竟有數千張飛往歐盟各國的機票，每張售價跌到13英鎊（約新台幣529元），最低的甚至只要9.99英鎊（約新台幣406元）。

根據英國《獨立報》報導，英國脫歐期限將至，但英國與歐盟仍未就脫歐達成協議，使得英國民眾相當恐慌不安，擔心萬一在歐盟國家旅遊期間，護照、駕照會突然失效，不敢前往歐盟國家旅行，即便脫歐期限3月29日正逢英國學生的復活節長假，機票價格仍然大跌。

《獨立報》調查發現，英國脫歐期限3月29日當日，有數千張目的地為歐盟國家的機票，1張只要13英鎊。英國瑞安航空（Ryanair）販售的3月29日從倫敦史坦斯特機場（London Stansted Airport）飛往法國城市圖盧茲（Toulouse）、倫敦魯頓機場（Luton Airport）飛往愛爾蘭城市科克（Cork）的機票，最低1張甚至只要9.99英鎊（約新台幣406元）。

還有間旅遊公司推出的3月29日出發1週行程，包含機票、接駁、行李費用、住宿，只要209英鎊（約新台幣8503元）。P&O郵輪公司也大方表示，假如脫歐影響到客戶的旅遊計畫，將會提供退票服務。

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