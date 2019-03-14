恐怖情人！女友提分手 他割斷她喉嚨不讓她求救

2019-03-14 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕有名土耳其男子因為不滿女友提分手，除了性侵、折磨她外，還割喉阻止她呼聲求救。這名女子大難不死，只是傷勢過重，到現在都還無法開口說話。

綜合媒體報導，事發於上個月6日，25歲的賽希克（Emre Cicek）和同年紀的前女友已交往2年，然而她提出分手。賽希克雖極力挽回，但她仍無動於衷，被激怒的賽希克用刀襲擊她後，將前女友的四肢綁住，在接下來的3小時內持續性侵她，過程中還切開前女友的喉嚨，不讓她說話。事後賽希克將前女友裝進袋子裡扔在湖邊，就逃之夭夭。

事後，賽希克向他的父親承認自己的犯行，還表示要「逃跑」；賽希克的父親馬上報警，警方抵達案發湖邊，發現受害女子還活著，趕緊將她送醫救治。受害女子昏迷了6天，雖然已清醒，但事發後1個多月仍無法開口說話，只能用紙筆寫下事發經過。

賽希克對法官聲稱自己當時喝醉了，事後非常後悔、也並不想殺害前女友，求法官從輕量刑。目前全案仍待審理調查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/