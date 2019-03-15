長得太陽剛不會被性侵？ 義大利恐龍法官荒謬判決引爆眾怒

2019-03-15 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕恐龍法官果然不分國界；有位秘魯籍女子於2015年在義大利遭2名同鄉男子輪暴，雖然事後這2位惡狼在2016年被法院宣判性侵罪成立，但事後在高等法院時，審理的3名法官竟以受害人「長的太陽剛，不可能被人盯上性侵」為由，大逆轉改判無罪，所幸無罪判決之後被最高法院駁回，發還重審；而這個離譜判決隨著發還重審的公告曝光後，引起義國社會譁然，憤怒的民眾紛紛走上街頭抗議恐龍法官。

綜合媒體報導，這起事件發生在2015年3月9日，有位當年僅20歲的秘魯女子，在義大利安科納（Ancona）一處公園遭2名同為秘魯籍的男子下藥性侵；隔天女子前往醫院檢查後，醫生發現她的陰部有撕裂傷，縫了12針，而且女子對事發經過也相當茫然，經檢驗也在其血液中驗出「迷姦藥丸」的成分。

義國警方調查時女子供稱雖然不記得事發經過，但她記得自己曾經試圖制止他們施暴；雖然事後女子因為身心靈受到極大創傷，已與母親返回秘魯老家休養，不過由於醫院的檢定報告罪證確鑿，2名男嫌性侵罪皆成立，分別被判處5年與3年徒刑；不過事後2人再上訴至高等法院時，卻出現大逆轉。

當時高等法院在2017年開庭審理，3名女法官卻認為受害女子長的「太陽剛」，竟不採信醫院的檢驗報告，以女子樣貌不可能對男性有吸引力為由，將原判決駁回，改判2人無罪。

所幸這案件之後再上訴至義大利最高法院後被擋下，下令發還重審；而這3名女恐龍法官離譜的無罪理由也隨著重審的公告曝光，引起義大利輿論譁然，義國首府羅馬在3月11日出現大批不滿民眾上街抗議，也有民眾包圍安科納高等法院示威抗議，義大利司法部也下令將針對離譜判決進行調查。

有位秘魯籍女子於2015年在義大利遭2名同鄉男子輪暴，雖然事後這2位惡狼被法院宣判性侵罪成立，但高等法院卻以受害人「長的太陽剛，不可能被人盯上性侵」為由改判無罪，引起義國社會譁然。（圖擷取自《The Local Italy》）

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