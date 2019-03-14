人類史上首次核試影片修復重製 黑白畫面仍震撼人心

2019-03-14 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方在第2次世界大戰期間於新墨西哥州沙漠進行人類史上首次核試，最近修復、重製的影片揭露了這象徵核子時代開始的歷史時刻新面貌。

綜合外媒報導，歷史上第一次核武器引爆發生於當地時間1945年7月16日上午5時30分，美國科學家和軍方人士在新墨西哥州監視曼哈頓計劃「三位一體核試驗」的整個過程，21天後，原子彈襲擊了日本廣島。

一個專注於分享美國核時代影片的youtube頻道，上週重製了這個歷史時刻的紀錄影片，原始的黑白畫面經過修復和拋光，所有的刮痕都被刪除，影片缺陷被「最小化」。

這個近2分鐘的影片包含一個廣角、中景和爆炸的特寫鏡頭。畫面捕捉到爆炸當下引發出的強烈衝擊波、巨型膨脹的火球、最終出現一個標誌性的蘑菇雲。

美國政府的紀錄顯示，曼哈頓計劃的參與人員焦急地監看時，該裝置在新墨西哥州的沙漠上爆炸，讓塔樓瞬間蒸發、塔底的瀝青化成綠砂。

被譽為「原子彈之父」、參與該計畫的美國物理學家歐本海默（Robert Oppenheimer），在監看核試後說，「我現在成了死神，世界的毀滅者。」

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