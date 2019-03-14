澳籍IS聖戰士新娘想回來 總理：回國將面臨法律制裁

2019-03-14 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕有名澳洲籍的IS聖戰士新娘因為2個小孩急需醫療救治，因此想把孩子帶回澳洲；對此，澳洲政府表示，像她這樣的人，既然當初決定向恐怖份子靠攏，就必須為自己的決定負責，如果回國將面臨法律制裁。

綜合外媒報導，去年IS戰敗，導致數千名聖戰士新娘流離失所，許多人待在敘利亞的難民營中。而雖然這名澳籍IS聖戰士新娘拒絕透露身分，不過《ABC NEWS》認為，這名女子極有可能是在2014年逃離墨爾本、現年24歲的杜曼（Zehra Duman）。

該女子接受記者採訪時表示，她現在身處敘利亞北部的Al-Hawl難民營，有1個2歲大的兒子和1個6個月大的女兒，她說，她現在沒有食物、也沒錢買牛奶，2個孩子都因為營養不良非常瘦，之前她試圖逃離IS，但只要被抓到就會被殺，所以無法離開。最後她還稱「我想回澳洲，因為我是澳洲公民」、「我知道澳洲人對我很不滿，但我的孩子有權力得到平等對待」。

對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，不會幫助任何從中東極端份子陣營回國的澳洲人，既然當初加入恐怖份子的陣營，就該為此負責，如果堅持回國，就必須面對法律制裁；不過可悲的是，孩子是無辜的，他們被迫捲入父母的罪行。

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