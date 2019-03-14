被美國務院人權報告點名 中國跳腳要美方管好自己

2019-03-14 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院13日發布年度人權報告，國務卿龐皮歐特別點名中國侵犯人權的狀況「自成一格」（a league of its own），包含大規模拘押新疆少數民族進「再教育營」等情形，對此中國痛批，要美國自己管好自己。

綜合中國媒體報導，國務院的報告指出，中國政府在過去一年大舉強化大規模拘押新疆少數民族的行動，估計有80萬到可能超過200萬名維吾爾族、哈薩克族裔與其他穆斯林，被關入所謂的再教育營，以剷除其宗教與文化認同，遭國務卿龐皮歐特別點名無人能比。

美國國務院民主、人權和勞工局高級官員柯札克（Michael Kozak）更在發布會上直言非常可怕，「這是當今世上最嚴重的人權問題之一」。

面對美方的批評，中國外交部發言人陸慷今（14日）回應，痛批報告混淆是非，已向美方提出嚴正交涉，陸慷聲稱，改革開放40年以來，中國人權事業取得了巨大成就，竟還奉勸美方「好好反省自己國內的人權問題，先把自己的事情辦好。」

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