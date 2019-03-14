中國女吃「聰明藥」變學霸？ 成份似冰毒濫用成癮

2019-03-14 16:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國一位高三女學生，因無法專心完成學業，家人提供她「聰明藥」，結果成績短期內大幅提升，此事引起熱議，不少家長都試圖買「聰明藥」，但其實幾個月後就開始沒效果，劑量還要加重，這名學生最後濫用成癮，須就醫求救。經過醫師診斷發現，這款藥物成份與安非他命相似，其實是一款治療過動症的管制藥品。

所謂的「聰明藥」，其主要的成分與冰毒相似，就是類似安非他命、利他林、莫達非尼等的神經中樞性興奮劑，在中國屬於嚴控的一類精神類藥物。服用者原本是想提升學習、工作效率，最終卻成為了癮君子，且美國食藥局（FDA）認為它有藥物成癮、濫用之虞，增加服藥者猝死風險且提升心血管疾病機率。

上海《解放日報》3月13日報導，有家長認為，相比昂貴的補課費，「聰明藥」的費用尚可接受，且效果立竿見影。因此，不法商家便利用家長和學生這種心理，將一類精神類藥物包裝成「聰明藥」或「促智藥」，掩蓋藥物本身的毒性，並誇大宣傳效果。

報導引述廣西中醫藥大學藥師說法，服用「聰明藥」後，容易興奮、不易疲勞，但對於「提升記憶力，提高學習成績」根本毫無幫助，該藥物主要用於治療嗜睡症，是受到嚴格管理的處方藥，因為主要成分與冰毒相似，有上癮性，且服用劑量愈來愈大，很容易走上吸毒之路。

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