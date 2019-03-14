凌友詩稱網評是小事 李戡：樣板也找個像樣的

2019-03-14 15:56

〔中央社〕台灣籍全國政協委員凌友詩因為一席促統發言在中國兩會爆紅。港媒報導，面對網路批評，她昨天說，這是太小的事了，與14億人民對兩岸統一的熱切期望相比，「這樣的批評算什麼」。

凌友詩11日在政協大會以高八度的音調朗誦講稿，「熱切期待兩岸統一的到來」，引發兩岸三地網路熱評。星島日報報導形容，今年兩會最紅人，非「平凡女孩」凌友詩莫屬。

57歲的凌友詩自稱是「來自台灣的平凡女孩」，她的發言在台灣引發反彈。內政部長徐國勇昨天表示，將朝取消凌友詩的戶籍、國籍方向處理。

即便是主張兩岸統一人士，也對凌友詩不以為然。台灣作家李敖的兒子李戡昨晚在微博發文直批：「凌友詩真的是噁心到家了，拜託找樣板也找個像樣點的。」

李戡表示，明明已經有盧麗安（台籍上海市台胞聯誼會會長），為何還要另推凌友詩出來？因為凌代表「台籍港區」，可同時代表港台。這說明統一後的台灣問題，將按照香港模式辦理。

星島今天的報導形容，人氣急升的凌友詩，昨天再度以「紅裙戰衣」現身政協閉幕式，滿臉春風，被10多家海內外媒體團團包圍，有問必答，十分配合，在早春的陽光下顯得意氣風發。

報導說，在鏡頭前侃侃而談後，凌友詩還滿足記者們「追星」願望，一一合影，最後還必須在工作人員協助下脫圍離開。

據報導，凌友詩說她今年提案建議讓台灣、香港和澳門的青年代表尤其是台灣同胞列席政協會議，因為很多人對中國政治體制並不瞭解，而人民政協就是一個展現國家政治體制的絕佳窗口。

凌友詩說，如果蔡英文總統阻止台胞參會，「那她是阻礙中華民族的進步、團結和統一，是有罪過的」。

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