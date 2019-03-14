新紀錄片中憶過往 班農自曝「我痛恨待在白宮的每一秒」

2019-03-14 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕作為美國總統川普「民族主義」政策戰略的設計師，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）一向充滿爭議。外媒報導，一部從幕後描繪班農的紀錄片即將於本月底上映，在曝光的預告片中，班農自信地表示若自己沒有成為川普競選團隊的CEO，川普不會勝選，但班農說，他痛恨自己待在白宮的每一秒。

綜合外媒報導，這部名為「邊緣」（The Brink）的紀錄片團隊跟隨班農長達15個月，描繪著離開白宮後的班農如何透過他所創立的組織「運動」（The Movement）在歐洲推動極右翼勢力的發展。儘管班農與該紀錄片合作，但他認為這部紀錄片負面地描述他本人，「我會在這部片中被粉碎」。

近期曝光的預告片中，班農回憶起2016年的美國總統大選，強調「若我沒有成為競選團隊的CEO，川普就不會贏」，但當他提及自己作為白宮首席策士的過往時，則表示「我痛恨待在白宮的每一秒」。英媒《每日郵報》指出，班農曾說過他待在白宮是因為「有些事必須得有個混蛋來做」。

該紀錄片導演克萊曼（Alison Klayman）表示，她在拍攝過程中看見班農智力的侷限性，「我在那邊安靜地拍攝，腦子裡卻充滿憤怒和尖叫，他會說一些不真實的話，或者激怒我」，克萊曼認為，班農總是在爭論中茁壯成長，但他不尊重真理以及事物的細微差別，「他對許多事物的理解很薄弱，當他對某些事沒有答案時，他會改變話題」。

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