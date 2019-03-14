擋不住國際壓力了...川普終於宣布停飛波音737 MAX

川普終於宣布，美國聯邦航空總署（FAA）稍後將發布緊急命令，停飛所有波音737 MAX 8和MAX 9客機。（法新社）

2019-03-14 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕波音（Boeing）737 MAX在近5個月來發生2起重大空難，目前已有51家航空公司停飛737 MAX，不過美國遲遲未宣布停飛，外界認為與美國總統川普與波音關係匪淺有關。不過川普擋不住國際壓力，美國時間週三（台灣時間今天）終於宣布，美國聯邦航空總署（FAA）稍後將發布緊急命令，停飛所有波音737 MAX 8和MAX 9客機。

《路透》昨天報導引述2位知情人士，稱波音執行長穆倫堡（Dennis Muilenburg）週二早上致電川普，表示「737 MAX很安全、毋須停飛」，當天稍晚美國聯邦航空總署（FAA）便重申737 MAX會繼續在美飛行，外界認為美國不停飛737 MAX，與兩人交情有關。

綜合外媒報導，川普在白宮向記者表示，FAA稍晚將會公布關於衣航墜機現場證據，並將發布緊急命令，停飛波音737 MAX機型。此消息一出，波音股價再跌2%。

此外，擁有全球第3大波音737 MAX 8機隊的加拿大，也宣布加國3間航空公司營運的共41架波音737 MAX 8客機，並禁止波音737 MAX機型進出其領空。

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