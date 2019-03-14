英國會排除無協議脫歐 14日表決延後脫歐

2019-03-14 04:44

〔中央社〕英國國會今天以312票贊成、308反對，僅僅4票差距，完全否決在無協議狀況下脫歐，明天將再度表決是否要延長里斯本條約第50條，延後脫歐時間。

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議昨天晚間在國會以391票反對、242票支持，第二度遭到否決。

國會今晚首先表決工黨議員德羅米（Jack Dromey）和保守黨議員史培爾曼（Dame Caroline Spelman）提出的修正動議，否決在任何情況下無協議離開歐洲聯盟，最終以312票贊成、308票反對通過。

這項表決結果並沒有法律效力，也不代表英國不會離開歐盟，不過國會將可以表決是否延後脫歐。

英國政府也有提出自己的修正動議，內容是否決在3月29日無協議脫歐，但議員率先表決通過德羅米和史培爾曼的修正動議，刪去時間點前提，否決在任何情況下無協議脫歐。政府的修正動議之後也以321票支持、278票反對通過。

梅伊在表決後表示，她要再次重申她先前所說，話都還沒說完，就引起在場議員一片噓聲。

在議長貝爾考（John Bercow）整理秩序後，梅伊繼續發言表示，政府可以選擇繼續協商脫歐協議，或是舉行第2次脫歐公投，但後者將會嚴重損害英國大眾和國會之間的信任。

梅伊表示，歐盟已經說得很清楚，檯面上的這份脫歐協議，就是唯一的一份。

她表示，國會必須認清現實，如果國會不願在短時間內同意脫歐協議，又不願意接受無協議脫歐，那麼就需要更長的一段延後脫歐時間。這可能會讓英國必須參加5月的歐洲議會選舉。

在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）發言指出，梅伊曾說過，不是選擇她的脫歐協議，就是選擇無協議脫歐，結果國會昨天先是否決她的脫歐協議，24小時後又否決了無協議脫歐，延長里斯本條約第50條勢在必行。

里斯本條約第50條規定歐盟成員國退出的程序。英國國會決定延後脫歐後，政府將會向布魯塞爾提出請求，經過其他歐盟成員國同意後，英國將不會在3月29日脫歐。（編輯：林治平）

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