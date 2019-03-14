川普：有機會與中國達成貿易協議　不會倉促行事

2019-03-14 04:29

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他認為有「很好的機會」可以與中國達成貿易協議，但他「不會倉促行事」。他又說，仍希望與中國國家主席習近平會面，敲定貿易協議。

川普在白宮告訴記者：「我想有很好的機會可以達成協議。他們希望達成協議，中國希望達成協議。」

不過，他也說，他「不會倉促行事，因為我希望達成正確的協議」。他又說：「如果不行，我們就不會達成協議。」美方希望協議內容包括中國推動結構性改革，這涵蓋保護美國的智慧財產。

美國與中國的貿易戰已持續8個月，雙方官員說法都常改變，有時對達成協議表示樂觀，有時則警告還要多努力才能獲得最後成果。

川普和習近平原本料將於本月底舉行高峰會，以敲定貿易協議，終結兩國貿易戰。但由於雙方仍在進行談判，川習會日期尚未確定。

川普表示：「我想事情進展很順利，我們再看日期是那天。」

他又說，他希望能與習進平面對面會談，敲定協議的細節。

據報導，中國本週對於舉行川習會態度猶豫，原因是擔心川普會未達協議就走人，因為川普2月底赴越南與北韓領導人金正恩舉行高峰會時，就在未達和平協議的情況下破局。

川普對此表示：「我想習主席也看到，我是認為協議還沒談好就該走人的那種人，大家知道總是有可能發生這種事，他可能不希望出現這種情況。」

他又說：「我們兩種方式都可以。我們可以先完成協議，然後再來簽署，或者也可以在協議幾乎完成時，再來談判一些最後重點。我喜歡那樣。」

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