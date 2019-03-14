臉書、IG凌晨全球大當機 用戶哀嚎

2019-03-14 03:37

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）與Instagram在今（14）日午夜發生全球大當機，雖然可以正常開啟這2者，但最嚴重的異常現象是用戶無法發送或接收消息，也無法發布新內容，而另款通訊軟體「WhatsApp」也傳出掛點；目前臉書透過推特（Twitter）表示，已在全力修復中，但排除是網路DDos攻擊所致。

繼昨天Google服務的Gmail及Google雲端硬碟發生全球大當機事件後，臉書旗下Facebook、Instagram及WhatsApp今天凌晨也跟著出包，目前行動裝置如手機、平板的app能夠開啟，但都沒有辦法發新貼文，也有用戶發生桌機版Messenger無法正常使用，廣告營運部分也停止運作，企業帳號嘗試購買廣告時，會顯示內部網路錯誤；Instagram狀況更糟糕，無法更新最新貼文和發布新內容，限時動態也陣亡；WhatsApp 有49%用戶回報無法接收、發送訊息，38%用戶無法正常連線，11%用戶無法正常登入。

除此之外，許多用戶慣用臉書帳號登入的其他應用程式或服務，目前也出現無法登入的情況。

根據「DownDetector」資料顯示，目前臉書、Instagram 出現當機的國家有英國、美國、秘魯、印度、菲律賓，台灣也有眾多用戶反應無法在貼文中留言，甚至所有用臉書登入的app出現強制登場且無法再登入的情況。

臉書公司好像自己也沒辦法發送貼文，深夜3點3分透過推特發布聲明表示，「我們正在盡快地排除問題，但可以確定的是與網路DDOS攻擊沒有關係」；不少網友對此感到相當傻眼，認為這次史上最嚴重的當機事件。

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