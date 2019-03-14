巴西驚傳校園槍擊案 2槍手大開殺戒動機尚不明

2019-03-14 02:12

〔中央社〕巴西聖保羅都會地區城市蘇薩諾（Suzano）1所州立中學，今天上午發生校園槍擊事件，2名戴頭套的男子殺死8人後再自殺，至少23人被送醫。

2名開槍的男子分別是17歲的蒙泰羅（Guilherme Taucci Monteiro）和25歲的卡斯楚（Luiz Henrique de Castro）。警方還不曉得這起槍擊事件的動機。

目擊者說，看到其中一人持槍，另一人持刀。一名受害者被送抵醫院時，肩部還有一把斧頭。

警方在現場找到1把38口徑手槍、一副弓箭、看似土製炸彈的物品和一只裝有類似爆炸物和電線的手提箱。

槍擊事件於上午9時30分許課間休息時發生。2名兇嫌進入學校前，與附近一家車行老闆起爭執後，朝對方開3槍。初步消息指出，車行老闆是蒙泰羅的叔叔。警方已在調查這2起案件是否有關連。

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）接獲消息後，馬上取消今天所有行程，在教育廳長、公安廳長和軍警司令陪同下，搭乘直升機前往現場了解情況，並下令給予受害者和家屬最大程度的協助。

今天發生的校園槍擊事件並非巴西首例。這類被視為在美國日益嚴重的犯罪問題，在巴西至少發生了8次，其中最嚴重的一次於2011年4月在里約熱內盧西區一所市立中學發生。

當年23歲的校友奧里維拉（Wellington Menezes de Oliveira）手持2把自動手槍闖進校園掃射，造成11名年齡介於12至14歲的學生死亡，另外13人受傷後，遭警察開槍受傷後自殺，留下一封內文多語意不清的遺書。（編輯：林治平）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/