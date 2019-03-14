埃及禁波音737 MAX系列客機進入空域

2019-03-14 01:13

〔中央社〕衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架客機週末墜毀造成機上157人全數罹難後，埃及今天表示，將禁止所有美國波音公司（Boeing Co.）737 MAX系列客機進入空域。

法新社報導，埃及民航局表示，禁止波音737 MAX系列客機在埃及機場「起飛和降落」，或「穿越」空域。

埃及民航局發表聲明說：「民航局採取這項必要預防措施，以確保旅客安全。」

衣索比亞航空公司一架新的波音737 MAX 8客機10日由阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往奈洛比（Nairobi），起飛幾分鐘後墜毀，機上人員全數罹難，其中有6名埃及人。

埃及外交部正與衣索比亞當局聯繫，安排罹難旅客屍塊運送回國。

埃及追隨科威特、阿曼、阿拉伯聯合大公國和歐盟航空安全局腳步，對波音737 MAX系列客機發布類似禁令。

塞爾維亞和紐西蘭等國今天也宣布波音737 MAX禁飛令。

美國迄今仍拒絕停飛此型客機。

根據今年1月的官方數據，埃及境內機場2017年迎送約3000萬人次旅客。

埃及民航局表示，國營埃及航空（Egypt Air）旗下機隊並無波音737 MAX，也沒有打算購入這款客機。

全球約有370架波音737 MAX正在服役。

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