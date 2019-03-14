聯合國：全球1/4早夭 環境汙染所致

2019-03-14 00:46

〔中央社〕聯合國今天在具里程碑意義「全球環境展望」（The Global Environment Outlook, GEO）報告中說，全球1/4的早死和疾病都是人為汙染和環境破壞所致。

報告警告，致命排放物引發霧霾、化學物質汙染飲用水和加速破壞對數十億人生計至關重要的生態系統，正在全球各地造成流行病，傷害全球經濟。

這份耗費6年編纂的報告，由來自70個國家的250位科學家彙整而成，描述已開發國家猖獗的過度消費、汙染和浪費食物，導致富國與窮國間鴻溝日益加劇，也導致其他地方陷於饑荒、貧窮和疾病。

在溫室氣體排放量持續增長之際，又出現大量乾旱、洪水和超級風暴，海平面上升使災情更加惡化，因而逐漸凝聚出一種政治共識，即氣候變遷對數十億人的未來構成風險。

世界各國領導人2015年達成巴黎氣候協定，承諾採取行動，減少溫室氣體排放量，將全球氣溫升幅抑制在攝氏1.5度。

然而，各界並未充分理解汙染、森林砍伐及機械化食物鏈對健康的衝擊，也沒有關於環境的任何國際協定所涵蓋範圍，能與巴黎氣候協定相比擬。

「全球環境展望」報告列舉出一連串與汙染相關健康警訊。

報告說，惡劣的環境條件「造成全球約25%的疾病和死亡」，光是2015年，就釀成約900萬人死亡。

由於無法取得乾淨飲用水，每年有140萬人死於可預防疾病，例如與飲用水汙染和衛生條件惡劣有關的痢疾和寄生蟲等。

排入大海的化學物質「恐對好幾代人」的健康構成不良影響，而大規模農耕和森林砍伐則會使被32億人視為家園的地區出現土地退化。

報告還說，空氣汙染每年造成600至700萬人早夭。

此外，人類在生產糧食過程中濫用抗生素，催生出抗藥性超級細菌，將會在本世紀中葉前成為人類早夭的頭號殺手。

隨報告交給各國決策者的短箋提到：「為掌握並扭轉此情勢，必須採取前所未有緊急行動。」

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