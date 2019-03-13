衣索比亞航空空難 今157名罹難者家屬至事發地點致哀

2019-03-13 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空10日發生重大空難，1架波音737 MAX 8飛機在起飛後不久墜毀，共有157人罹難，今日來自35個不同國家的死者家屬，匯集到衣索比亞的事發地點哀悼逝者。

根據《美聯社》報導，衣索比亞航空3月10日發生嚴重空難，第302號班機在起飛不久後墜毀，機上149名乘客與8名機組員全數罹難，157名罹難者分別來自35個不同的國家，今日他們的家屬全都前往衣索比亞哀悼逝去的親人。

家屬們在飛機殘骸邊堆滿白色的花束，有些死者的親屬忍不住一邊哭泣、一邊走向飛機墜毀的地方，甚至翻找著飛機破碎的殘骸，彷彿在尋找他們逝去的親人，有些死者的親屬則是傷心地相擁大哭，每個人的臉上都難掩悲痛。

衣索比亞航空的波音737 MAX 8飛機墜毀後，包含中國、印度、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、歐洲多國等等，超過50個國家宣布停飛波音737 MAX 8飛機。衣索比亞航空在找到失事飛機的黑盒子後，由於技術問題，將會把黑盒子送往他國分析。

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