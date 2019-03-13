致命體液？替男友口交吞精 西班牙女子差點進了鬼門關

2019-03-13 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙1名31歲女子日前與32歲的男友口愛時吞下精液，沒想到樂極生悲，隨後她全身過敏、不斷嘔吐與呼吸困難，甚至失去意識，差點沒命，送醫急救住院1週才康復。

根據最新一期《英國醫學期刊》（British Medical Journal）刊載，西班牙出現1起罕見的病例，阿莉坎特（ Alicante ）替男友口交吞下精液後，沒多久全身起疹子、嘔吐、呼吸困難最後失去意識，阿莉坎特經送醫急救後，醫生診斷是「過敏性休克」，緊急施打腎上腺素、類固醇、氣管擴張劑後，才把她從鬼門關搶救回來，1週後才康復出院。

據了解，阿莉坎特原本就知道她對盤尼西林類的抗生素過敏，因此有在避免服用相關藥物，沒想到她男友因內耳發炎而服用含有阿莫西林-克拉維酸（amoxicillin-clavulanic acid）的抗菌藥物，體液也含有相關成分，阿莉坎特吞下男友的精液，才會引發過敏性休克。

阿曼拉說，「這起案例讓我們知道，口交也會有相對的危險性」，並呼籲有曾因藥物過敏的女性，在進行體液交換的性行為時，要全程使用保險套。

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