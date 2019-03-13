戀愛遊戲被批劇情很low 作者回這句讓網友都哭了...

2019-03-13 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕一款中國戀愛遊戲《茸雪》（Tiny Snow）在Steam平台推出，儘管語音與遊戲圖片獲得不錯的評價，不過劇情部分卻遭批評「太LOW」，在愛情描寫部分簡直就像是沒談過戀愛的人所幻想出來的，面對玩家的指控，製作人出面回應，坦承自己沒有戀愛的經驗，結果網友反倒開始安慰作者。

中國戀愛遊戲《茸雪》（Tiny Snow）推出後，遭玩家批評劇情方面太low了，許多轉折生硬，作為一個劇情取向的遊戲，實在是一大缺點，直言這遊戲在愛情部分的描寫，簡直就像是一個沒談過戀愛的人空想出來的，沒想到作者親自出面回應，他表示：「嚴格的說，愛情段子low是因為我...嗯，没有...經驗」不過作者也強調：「我寫失戀和被拋棄的故事還是很在行的，下次努力發揮一下。」

沒想到作者自曝自己無戀愛經驗後，竟惹哭網友，紛紛為作者加油打氣，甚至有人翻譯成英文，貼去美國ptt「Reddit」，引發熱烈討論，儘管這款遊戲沒有英文版，但Steam平台突然增加一堆外國玩家的好評，稱雖然不懂中文，但希望作者有個開心的明天。

許多鄉民也表示：「看著看著就難過了起來」、「世界的溫暖嗚嗚嗚」、「笑著笑著就哭了欸我」、「這証明了單身狗之間的義氣」、「太溫馨了，幫QQ」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/