Google驚爆全球故障！Gmail、Google Drive無法使用

2019-03-13 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）日上午開始，Google電子郵件服務「Gmail」以及雲端硬碟服務「Google Drive」出現異常，網友回報速度相當緩慢甚至無法使用，且災情遍及全球，對此Google表示正在了解中，兩者的確有受到影響。

綜合媒體報導，許多網友表示，Gmail無法收發文件、夾帶檔案無法下載，Google Drive也無法下載或上傳檔案，根據Google的G Suite資訊狀態主頁，兩者同時處於「發生問題」的橘燈狀態，Gmail的說明為「我們已經著手調查『Gmail』的問題。一有結果，我們會立刻發佈消息。

據Google outage map指出，受災地區最嚴重為日本，其於如美、墨、澳、南美等地，全球都出現故障。

Google官方回應：「我們已經瞭解 Gmail 和 Google App Engine 上發生的問題，請到 Google Cloud Status Dashboard 和 G Suite Status Dashboard 網頁獲得更多資訊。」關於原因與預計修復時間都沒有說明，或許得等官方修補完之後，才能有進一步的資訊。

受災地區最嚴重為日本，其於如美、墨、澳、南美等地，全球都出現故障。（圖翻攝自google outage map）

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