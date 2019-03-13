中共墜毀軍機型號曝光？疑為這架「寡婦製造者」

2019-03-13 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍海軍航空兵1架戰機，昨（12日）上午在海南省樂東縣墜機，2名飛行員罹難，有消息傳出墜毀軍機為中共戰鬥轟炸機「殲轟-7A」，其在過去至少發生12次事故，造成至少17名飛官死亡，堪稱「寡婦製造者」。

綜合媒體報導，中共解放軍海軍航空兵1架戰機，昨上午在執行訓練任務時，墜毀在海南省樂東縣，地面一處水塔被撞毀，戰機更險些撞進學校，機上2名飛行員罹難，但未造成地面人員傷亡，有知情人士透露，墜毀的戰機型號殲轟-7「飛豹」戰鬥轟炸機。

殲轟-7A已服役31年，其發生過多次飛行事故，令解放軍飛行員傷亡慘重，自1988年以來殲轟-7系列已墜毀至少12架，造成至少17名飛行員死亡。

有中國軍事專家坦承，殲轟-7A一直繞不開飛安問題，而事故頻傳原因之一，是其設計有缺陷，機翼對氣流控制力不足，時常出現失速，甚至尾旋狀況，加上其的雙座艙拋蓋設計及彈射座椅性能不佳，造成解放軍飛行員死傷慘重，據了解中國目前仍有300多架殲轟-7A服役中。

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