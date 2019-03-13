重金武裝！美國防部討21兆軍事預算 劍指中國、俄羅斯

2019-03-13 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部12日發表2020年年度預算要求，總額共要求7180億美金（約新台幣21.54兆元），比去年多出5%，美國防部聲明表示，中國與俄羅斯等國家提高國防預算，將逐步威脅美軍的優先地位，若議院承認此預算，將可保持美軍優先地位，戰勝中國與俄國的威脅。

綜合外媒報導，美國總統川普曾高呼要成立「太空軍」，為此國防部要求7240萬美元，用於在太空強化飛彈監控網，並成立網軍反守為攻；26億美元投注在超高音速武器上，以對抗中俄兩國的威脅；2.35億投注於能量轉換成武器並增強「導能武器」；9.27億投注於無人機專案「Project Maven」。

此外，緊急情況預算則為92億美元，其中有36億美元會投注在川普心心念念的美墨高牆。

美國國防部也於聲明中表示，中國與俄羅斯等國家提高國防預算，將逐步威脅美軍的優先地位，若議院承認此預算，將可保持美軍優先地位，戰勝中國與俄國的威脅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/