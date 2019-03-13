驚險畫面曝光！搭摩天輪被飛機撞上 姐弟內心重創

2019-03-13 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘摩天輪竟被飛機撞上！澳洲一對姐弟8年前就發生這種事，對內心產生了很大的陰影，甚至因此有輕生的念頭，當時驚險一瞬間畫面近日曝光。

綜合外媒報導，目前21歲的澳洲女子安德爾（Amber Christine Arndell），2011年時為13歲，和當時9歲的弟弟傑西（Jessie）一同到遊樂園搭乘摩天輪，當摩天輪轉到最高處，兩人興奮地用相機想記錄下美好的一刻，突然間眼前出現一架小飛機，並朝著他們直衝而來，安德爾嚇得向弟弟喊道，「傑西快看那飛機！要撞到了！」隨後小飛機果真撞上摩天輪，並卡在摩天輪上，意外後，兩人被困在摩天輪中好幾個小時才被救出。

經過檢查，姐弟倆身體僅受輕傷，但心理受到了嚴重的創傷，兩人開始對娛樂活動感到恐懼，甚至出現想輕生的想法。小飛機駕駛54歲的男子考克斯（Paul Cox）與32歲的女婿羅恩（John Rowan）也只有輕傷，所幸都沒有大礙，考克斯透露，事發後常常會出現惡夢，對尖銳物也產生恐懼，甚至連筆都會感到害怕。

直到安德爾18歲，莫大的陰影讓她決定到雪梨地方法院要求75萬元澳幣的精神傷害費，並對遊樂園提告，認為摩天輪未設立在和飛機保持安全距離的範圍中，也控告小飛機駕駛考克斯駕駛不當，才會導致這起意外發生。

對此，經過澳洲交通部門調查，考克斯無足夠駕駛技術能保證飛行安全，遊樂園的遊樂設施設立地點也有安全疑慮。事發當時安德爾和傑西正用相機錄影，驚險一瞬間剛好被捕捉下來，本月11日新南威爾斯州（New South Wales）最高法院終於曝光這段影片。

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