滾雪球！歐盟下禁令 全球已51國停飛波音737 MAX 8

歐洲航空安全署下令暫停波音737 MAX 8和MAX 9型客機飛行歐洲領空，至今已51國航空公司禁飛波音737 MAX 8。（法新社）

2019-03-13 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX8型客機不到半年內接連發生2起重大空難，多家航空公司下令停飛，連歐洲航空安全署（EASA）也下令暫停波音737 MAX 8和MAX 9型客機飛行歐洲領空，截至目前為止，已51國航空公司禁飛波音737 MAX 8。

波音737 MAX8不到半年內發生2起重大空難，引發外界質疑飛機本身有影響飛安的問題存在，目前全球約有350架波音737 MAX8投入營運，同時波音已收到來自全球航空公司逾5000份的訂單，為波音有史以來最暢銷的飛機，但在衣索比亞空難發生後，全球開始陸續停飛該機型。

據《彭博》統計，目前已有43個國家（地區）全面停飛737 MAX 8，另外還有8國所屬的航空公司暫停737 MAX 8營運。

這43個國家（地區）包括澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、中國、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、印度、印尼、愛爾蘭、意大利、科威特、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾他、荷蘭、紐西蘭、挪威、阿曼、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國。

涉及1家或1家以上航空公司停飛波音737 MAX 8的國家包括阿根廷、巴西、衣索比亞、韓國、墨西哥、蒙古、摩洛哥、南非等8國。

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