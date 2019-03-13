好痛！中國花轎過橋疑太斜 連人帶椅3m高重摔石板地...

2019-03-13 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽銅陵一風景區內，8日（上週五）傳出一名女子乘坐花轎過橋時，疑因階梯傾斜角度太大，連人帶椅瞬間從約3公尺高處往前栽。村主任回應，有及時將傷者送醫，應無生命危險。

綜合中媒報導，當天該景區內似在進行活動巡演，多名身著傳統服飾的壯漢，分別站在花轎兩側以肩扛著，轎內則坐著一名裝扮華麗的女子，周邊彷彿沉浸在敲鑼打鼓聲的喜悅中。

報導指出，未料過橋下石製階梯時，似因轎子太過傾斜，椅子後方突然脫落騰空，女子來不及反應直接掉出來，落地前雙手還在空中慌亂筆畫，接著便重摔、椅子砸在她身邊，當時眾人見狀驚呼連連，嚇壞之餘趕緊上前查看狀況。據了解，當時的高度差大略3公尺左右。

報導提到，對於這起意外，村主任坦承「嗯，好像是的」，並指「多少肯定有點小傷，但是還好，當時就送到醫院了嘛」。至於轎子是否沒弄好，村主任回應「嗯，應該還好，具體情況我也不知道」。

中國網友直言，「找景區賠付吧」、「椅子都不固定嗎」、「真疼啊」、「還被椅子砸了」、「明顯就是不會抬」。

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